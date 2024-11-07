Танцоры из Мытищ взяли гран-при всероссийского фестиваля в Волгограде
Коллектив «Грация» выступил на фестивале «Танцевальные сезоны. Волгоград». Участники из Мытищ стали призерами хореографических соревнований.
Танцоры бального коллектива «Грация» - одни из сильнейших в Мытищах, занимаются под руководством Натальи Бакаляс и регулярно участвуют в конкурсах разного уровня.
Конкурентами ребят на Первом Всероссийском хореографическом фестивале-конкурсе «Танцевальные сезоны. Волгоград» стали участники из разных городов России: Краснодара, Челябинска, Крыма, Волгоградской области, Донецкой Народной Республики.
Ребята показали высокий уровень мастерства и профессионализма. Вторая группа танцевального коллектива получила звание лауреатов первой степени конкурса, старшая группа завоевала гран-при.
Конкурсы от арт-объединения «Творческие Сезоны» всегда проводятся на профессиональном уровне и собирают на своих площадках самых талантливых участников. Основная цель таких фестивалей - объединить сильнейших артистов на одной сцене и популяризировать танцевальное искусство.
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