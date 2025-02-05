Танцоры из Лосино-Петровского приняли участие в международном конкурсе
Ансамбль народного танца «Выкрутасы» представил Лосино-Петровский округ на седьмом международном фестивале-конкурсе национального танца «Встреча друзей». Коллектив завоевал сразу две победы.
Состязание прошло в деловом комплексе «Мир» в Реутове. Его проведение поддержал Государственный Российский Дом Народного творчества имени В. П. Паленова.
Творческий коллектив из Лосино-Петровского представил номера в номинации «Народный танец». За выступления им вручили дипломы лауреата I степени.
Руководителя ансамбля, Заслуженнего работника культуры Московской области Веру Исхакову, отметили благодарственным письмом оргкомитета за большой вклад в развитие творчества.
В состав жюри вошли Народный артист Чеченской Республики Тамерлан Мурашев, Заслуженный работник культуры Российской Федерации Анна Калыгина, Заслуженный артист Российской Федерации и Республики Калмыкия, экс-солист ансамбля народного танца имени И. Моисеева, член жюри телепроекта «Большие и маленькие» Рамиль Мехдиев и Заслуженная артистка России Татьяна Евсюкова.