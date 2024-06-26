Танцоры из Лобни завоевали Гран-при международного конкурса в Абхазии

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Юные артисты впечатлили членов жюри своей подготовкой и выступлениями, завоевав Гран-при фестиваля. Кроме того, ансамбль «Карнавал» занял первое место в средней возрастной группе и второе место в младшей возрастной категории.

Особое признание получила хореограф ансамбля Елена Городецкая, которой вручили диплом за балетмейстерскую работу.

Также специальный приз, как самому маленькому участнику фестиваля, достался пятилетнему артисту ансамбля Арсению Кондраченко, который, несмотря на свой юный возраст, уже активно участвует в жизни коллектива и выступает на сцене.

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