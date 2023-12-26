Танцоры из Лобни выиграли Гран-при международного конкурса в Великом Устюге

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Также ансамбль привез более 200 писем юных жителей Лобни в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. Ребята посетили вотчину зимнего волшебника, прошли по тропе сказок и показали свое мастерство Деду Морозу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru уже доступна афиша новогодних мероприятий.

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Танцевальный конкурс проходил в Великом Устюге в рамках фестивального движения «Созвездие детских талантов». Воспитанники Дворца культуры «Чайка» в Лобне не только получили заслуженные награды, но и получили специальные призы от организаторов.