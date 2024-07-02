Танцоры из Лобни стали призерами международного фестиваля в Абхазии

По итогам конкурса коллективы из Лобни привезли три диплома Лауреата I степени, шесть дипломов Лауреата III степени и два диплома Дипломанта I степени. Это значительное достижение для юных танцоров, которые продемонстрировали высокий уровень мастерства и преданность своему делу.

Помимо участия в конкурсной программе, ребята смогли обогатить свой опыт на двух мастер-классах по народному танцу, проведенных известными мастерами хореографии. Эти занятия стали не только полезным обучением, но и вдохновением для дальнейшего творческого роста. Также участники выучили новые танцы для флешмоба, который организовали на открытии фестиваля.

Конкурсная программа была удачно совмещена с отдыхом на морском курорте, что позволило артистам вернуться в родной город полными энергии, свежих впечатлений и новых творческих идей. Этот фестиваль стал не только важным этапом в их профессиональном развитии, но и незабываемым опытом для каждого участника.

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