Танцевальный марафон ко Дню матери прошел в Лобне

На фестивале современного танца «Dance Party» зрители увидели яркие и креативные выступления от танцевальных коллективов и студий города. Каждый номер отличался уникальными сюжетами и стилями исполнения.

В марафоне приняли участие такие коллективы, как студия современного танца «Юла» под руководством Екатерины и Михаила Смарагдовых, танцевальный коллектив «Drive Dance» с Дарьей Дудашвили, а также танцевальная студия «Free Dance» под руководством Леонида Панова. Также свои таланты продемонстрировали «Овация», «Серпантин» и «Изумруд», руководители которых - Инга Стрелкова и Елена Кодина.

Помимо профессиональных коллективов, в марафоне выступили и юные танцоры: Евстегнеева Василиса и Лопасова Виринея. Все участники были награждены дипломами за выступления.

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