Танцевальный конкурс «Хрустальный башмачок» прошел в Луховицах

Ранее детский коллектив «Триумф» успешно выступил с танцем на фестивале в Казани, а теперь его показывают в Луковицах в рамках конкурса «Хрустальный башмачок».

Руководитель детского хореографического коллектива «Триумф» Екатерина Гамова поделилась впечатлениями от мероприятия.

«Сегодня представим на суд жюри номер „Быть собой“ - это про историю, когда ребенок не должен бояться быть лидером и проявлять свои какие-то качества. Поэтому будем пытаться донести это до жюри, очень надеемся, что будем услышаны», - рассказала Екатерина Гамова.

На конкурс в Дом культуры «Старт» приехали коллективы из Московской, Рязанской, Тверской и Тульской областей. Программа насыщенная - 48 номеров. Стили самые разные: от народных и эстрадных танцев до хип-хоппа.

Главное требование конкурса - новизна хореографии. Члены жюри отмечают, что мастерство коллективов с каждым годом растет. Критерии оценки юных конкурсантов остались прежние.

Куратор конкурса «Хрустальный башмачок» Лилия Кудрявцева рассказала, что в нем участвуют дети от трех лет.

«От 3 лет, то есть самые маленькие, у нас есть специальная номинация для них - „Дебют“, „Первые шаги“. То есть это те дети, которые только-только познают себя в области хореографии и верхний возрастной порог - 13 лет», - поделилась Лилия Кудрявцева.

Конкурс - это настоящий танцевальный марафон. Самые яркие номера удостоены наград. Победителям вручили кубки, дипломы и денежные призы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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