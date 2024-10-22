Танцевальный коллектив «Вдохновение» в Лобне отметил 5-летие
В Лобне состоялся юбилейный концерт «В ритме танца» танцевального коллектива «Вдохновение». Мероприятие приурочили к 5-летию ансамбля.
Участницы «Вдохновения» исполняют русские народные, латиноамериканские и цыганские танцы.
«От занятий все мы получаем большое удовольствие, ведь танцы не только дарят нам огромный заряд бодрости и позитива, но и помогают оставаться молодыми и энергичными», - рассказывает одна из участниц коллектива.
Отметим, коллектив «Вдохновение» занял первое место в межмуниципальном конкурсе «Край родной» в номинации «Хореография». Помимо этого, танцоры - постоянные участники праздников и концертов в Лобне.
Юбиляров поздравили хореографические ансамбли «Изумруд», «Каблучок», ансамбль народной песни «Луговчанка», а также коллективы из Дома культуры «Красная поляна».
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