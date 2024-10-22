Танцевальный коллектив «Вдохновение» в Лобне отметил 5-летие

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Участницы «Вдохновения» исполняют русские народные, латиноамериканские и цыганские танцы.

«От занятий все мы получаем большое удовольствие, ведь танцы не только дарят нам огромный заряд бодрости и позитива, но и помогают оставаться молодыми и энергичными», - рассказывает одна из участниц коллектива.

Отметим, коллектив «Вдохновение» занял первое место в межмуниципальном конкурсе «Край родной» в номинации «Хореография». Помимо этого, танцоры - постоянные участники праздников и концертов в Лобне.

Юбиляров поздравили хореографические ансамбли «Изумруд», «Каблучок», ансамбль народной песни «Луговчанка», а также коллективы из Дома культуры «Красная поляна».

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