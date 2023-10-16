Танцевальный коллектив из Лыткарина стал участником всероссийского конкурса
Танцевальный коллектив NewStyle из Лыткарина стал участником всероссийского конкурса «Нас 20 миллионов». Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.
Танцоры представили композицию «Дважды не случится». На первый этап конкурса поступило 354 заявки из 30 регионов страны.
«Всероссийский конкурс творчества „Нас 20 миллионов“ - победитель на предоставление грантов некоммерческим организациям в рамках федерального проекта „Творческие люди“ национального проекта „Культура“», - сообщили в ведомстве.
Финалисты смогут пройти мастер-классы у ведущих педагогов Московской консерватории имени Чайковского, РАМ имени Гнесиных и других.
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