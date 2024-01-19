Танцевальный коллектив из Лобни победил в национальной телепремии «Щелкунчик»
Лобненский танцевальный ансамбль «Сувенир» получил приз Национальной телевизионной премии. Конкурс провела Московская международная академия хореографии.
Хореографический ансамбль «Сувенир» городского округа Лобня стал лауреатом первой степени второй Национальной телевизионной премии «Щелкунчик». Танцевальный коллектив занимается на базе дворца творчества «Планета талантов».
Ребята из Лобни доказали свой профессионализм и талант в условиях высокой конкуренции. В конкурсе принимали участие 140 танцевальных коллективов и 4,5 тысячи сольных исполнителей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которые проходят в регионе. Список активностей ежедневно пополняется.
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