18 марта 2024, 16:15

Танцевальный флешмоб к годовщине воссоединения Крыма с Россией прошел в Лобне

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Десять лет назад Крымский полуостров воссоединился с Россией. К этой дате хореографические коллективы Лобни провели флешмоб на площади перед Дворцом культуры «Чайка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев торжественно открыл концерт-форум «Единство народа» в Подольске.

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Флешмоб «Крым - Россия навсегда!» прошел по инициативе сотрудников Дома культуры «Луговая». Участие в нем приняли ансамбли «Каблучок», «Изумруд», «Радость», «Карнавал» и «Серпантин», а также театр танца «Антре» и вокальная студия «Радуга».

Под патриотическую песню юные танцоры исполнили номера с российскими флагами. В конце ребята выстроились в слово «Крым».

Лобня Флешмобы Крым
18 марта 2024, 16:17
Производство минеральной воды в Подмосковье выросло на 38% за год
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО
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Объем производства минеральной и питьевой воды без содержания сахара и подсластителей вырос на 38% в Подмосковье в 2023 году. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В Подмосковье за 2023 год произведено более 1,6 миллиона литров минеральной и питьевой воды. Этот более 48% от общего объема воды, произведенного в ЦФО, и порядка 16% от общероссийского объема. Мы продолжаем укреплять свою позицию ведущего производителя высококачественной минеральной и питьевой воды», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Крупнейшими производителями Подмосковья являются компании «Фонте Аква ПК» (Дмитров), «Бобимэкс» (Солнечногорск), «Аквалайф» (Богородский округ) и «Святой источник» (Дмитров).

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Кроме того, на портале существенно расширили возможности для бизнеса.

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Солнечногорск Сельское хозяйство Заводы
18 марта 2024, 16:08
Лекция о революционере Кропоткине пройдет в музее-заповеднике «Дмитровский кремль»
Музей-заповедник "Дмитровский кремль"
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Жителей и гостей Московской области приглашают на лекцию, посвященную 150-летию ареста русского революционера Петра Кропоткина. Посетителям расскажут о жизни и деталях ареста ученого-географа, историка, философа и создателя идеологии анархо-коммунизма. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Поводом для задержания Кропоткина стало участие историка в работе кружка «чайковцев», народнического тайного общества, которое вело пропаганду революционных идей среди рабочих. После проведения следствия Петра Алексеевича поместили в одиночную камеру Петропавловской крепости. Через два года он бежал и долгое время жил за границей.

Лекция начнется в 13:00. Вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Туризм
18 марта 2024, 16:05
Школу № 5 в Солнечногорске модернизируют к новому учебному году
пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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В Солнечногорске продолжается капитальный ремонт школы № 5. На сегодняшний день демонтажные работы в здании завершены на 70%. К новому учебному году учебное заведение планируется полностью отремонтировать.

Строители уже приступили к общестроительным работам, которые включают в себя замену кровли, инженерных систем, фасада, оконных блоков. Также предусмотрен капитальный ремонт учебных классов, которые будут оснащены новой мебелью. Помимо этого, на территории школы планируется создать спортивное ядро общей площадью более четырех тысяч квадратных метров.

Работы по модернизации школы № 5 проводят в рамках президентской программы. В рамках этой же программы предусмотрен и капитальный ремонт лицея № 1 имени Блока, который также должен быть завершен в текущем году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился, что всего к осени в регионе отремонтируют 42 школы и 23 детских сада.

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Школы Солнечногорск
18 марта 2024, 15:57
«Мы с президентом — одна команда». Андрей Воробьев — о рекордном числе избирателей в Подмосковье
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Число избирателей в Подмосковье впервые превышает шесть миллионов человек, отметил губернатор Андрей Воробьев. Явка составила 77% — на участки пришли 4,8 миллиона жителей. Глава региона поблагодарил каждого за активную позицию и поздравил президента с победой.

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«Состоялись выборы президента. У нас в Подмосковье впервые больше шести миллионов избирателей. Мы поздравляем нашего президента с важной и убедительной победой», - написал Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Жители не только голосовали на участках, но и активно использовали дистанционный электронный формат - ДЭГ.

«Подмосковье - очень разное. И каждый, когда делал выбор, наверняка думал о чем-то, что важно именно для него или для его семьи», - добавил губернатор.

Положительные перемены, подчеркнул он, необходимы в каждой отрасли. И выборы станут новым драйвером для будущих изменений.

Число избирателей в Подмосковье впервые превышает шесть миллионов человек, отметил губернатор Андрей Воробьев. Явка составила 77% - на участки пришли 4,8 миллиона жителей. Глава региона поблагодарил каждого за активную позицию и поздравил президента с победой.

Андрей Воробьев Выборы президента — 2024

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