Танцевальный флешмоб к годовщине воссоединения Крыма с Россией прошел в Лобне

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев торжественно открыл концерт-форум «Единство народа» в Подольске.

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Флешмоб «Крым - Россия навсегда!» прошел по инициативе сотрудников Дома культуры «Луговая». Участие в нем приняли ансамбли «Каблучок», «Изумруд», «Радость», «Карнавал» и «Серпантин», а также театр танца «Антре» и вокальная студия «Радуга».

Под патриотическую песню юные танцоры исполнили номера с российскими флагами. В конце ребята выстроились в слово «Крым».