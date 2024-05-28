Танцевальный баттл для детей проведут в Химках 1 июня
Специально ко Дню защиты детей в Химках подготовили масштабную развлекательную программу. Например, юных жителей округа порадуют дискотекой, конкурсами, угостят мороженным.
Тысячи маленьких жителей Химок отметят День защиты детей первого июня. Организаторы уже запланировали разные активности. Так, можно будет поучаствовать в фестивалях, концертах, конкурсах и различных мастер-классах. Также сладкоежек 31 мая будут угощать мороженым в сквере «Юбилейный», а первого июня в парках имени Льва Толстого и «Дубки». Также в этот день на детской площадке в Фирсановке пройдет дискотека и танцевальный баттл. Принять участие в мероприятиях смогут все желающие.
«Для ребят разных возрастов подготовлена насыщенная анимационная программа. Традиционно, праздник получится ярким и интересным. Принять участие в мероприятиях смогут все желающие», - прокомментировала депутат Совета депутатов городского округа Химки Галина Болотова.
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