Танцевальный ансамбль из Истры завоевал Гран-при всероссийского конкурса

Конкурс проходил в рамках благотворительного концерта. Танцоры из «Боярушки» выступили с танцем-миниатюрой «Квартет» и сольным башкирским танцем «Модница» в исполнении Нины Леутиной. Она и стала обладательницей высшей награды - гран-при. Кроме выступлений, девушки поучаствовали в различных мастер-классах и узнали много нового о танцевальных движениях.

Коллектив «Боярушка» существует с 1998 года при Народном ансамбле танца «Боярышня» и с тех пор с разных конкурсов они приезжают с победами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что в Московской области планируют обновить еще 20 объектов , а именно Дома культуры и школы искусств.