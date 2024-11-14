Танцевальная студия из Обухова побывала на балете в Кремле

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Он принимает активное участие в жизни поселка и культурного центра «Обухово». При поддержке Совета депутатов были приобретены краски для ремонта входной группы и арки; а также костюмы для танцевальных коллективов.

«С радостью поддерживаю активное участие жителей нашего поселка в культурных мероприятиях! Надеюсь, поездка принесла много положительных эмоций и вдохновения. Давайте продолжать делать добрые дела вместе», - рассказал Владимир Козынченко.

Подобные поездки бывают регулярно. Любительские объединения для людей старшего поколения и творческие коллективы смогли посетить также галерею искусств Зураба Церетели, осуществить прогулку по Москве-реке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Жители поселка Обухово на одном из выездных приемов обратились к муниципальному депутату с просьбой организовать поездку в Москву хореографическому коллективу «Серебряночка».

Наказ был выполнен, в рамках акции «Добрые дела», участники коллектива посетили балет «Раймонда» в Государственном Кремлевском Дворце.

Депутат позаботился о транспортировке участников, чтобы путешествие было комфортным и незабываемым.