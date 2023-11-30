Танцевальная команда из Серпухова приняла участие в мастер-классах Александра Могилева

Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» проходил с мая по сентябрь в парках Московской области. Концерты проходили в 30 городских округах, всего их посетили более 98 тысяч зрителей.

В финал прошли 37 команд из 35 округов. Напомним, что фестиваль занял второе место на международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».