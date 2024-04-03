Тамерлан Алборов из Подмосковья получил звание заслуженного строителя России

Награду Алборову вручили за заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу.

Более 20 лет путь Тамерлана Михайловича связан со строительной отраслью, из них 11 лет - в команде Главного управления по строительному надзору Московской области. При его непосредственном участии в регионе ввели в эксплуатацию важные социальные и промышленные объекты, в том числе флагманские поликлиники и детские сады, тренировочные площадки, входящие в инфраструктуру ЧМ по футболу 2018 года.

В подчинении Тамерлана Алборова находится также «Мособлстройцнил». Строительная лаборатория провела исследования качества материалов и возводимых конструкций более чем на пяти тысячах объектах в Московской области.

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