«Там погибли и дети». Стихийный мемориал появился в Домодедове
Жители Подмосковья организовали стихийные мемориалы в память о жертвах теракта унесшего жизни боле ста человек в Crocus City Hall практически во всех округах региона. Домодедово скорбит вместе со всей страной. С утра люди несут к памятнику землякам, погибших в локальных войнах, цветы и мягкие игрушки, зажигают свечи.
Александр Кузьмин, один из тех, кого потрясла трагедия.
«Произошел ужасный, из ряда вон выходящий случай. Я практически не спал ночь. Очень переживал. Смотрел за событиями, произошедшими в „Крокусе“. Страшно подумать, сколько людей погибло. Самое ужасное среди них - дети», - поделился Кузьмин.
Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим при теракте Crocus City Hall.
По последним данным, число погибших в результате теракта достигло 133. Поисковые работы продолжаются, спасатели разбирают завалы. Пострадали свыше 100 человек.
Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который унес жизни многих.
После теракта к россиянам обратился Владимир Путин. Он пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.