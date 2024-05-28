28 мая 2024, 18:30

Таблетки или спреи? Как уберечь себя и животных от клещей

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Весна — пора активизации клещей. О том, как с ними борются в Подмосковье и как защитить себя и своих животных от этой напасти, в интервью 360.ru рассказал начальник лечебно-профилактического отдела ветеринарной станции по Домодедово и Подольску Алексей Баженов.

По его словам, из года в год количество обращений по поводу укусов клещей остается прежним. Вспышка чаще всего наблюдается весной, когда снег уже растаял, и осенью, перед зимней спячкой насекомых. Клещи могут заразить человека боррелиозом, животное - пироплазмозом, бабезиозом.

«Если не принимать мер, популяция клещей будет только расти, но ветслужбы и другие ведомства занимаются профилактикой, мерами борьбы. Проводятся обработки специальными химическими препаратами в лесных угодьях, в полях, парках, придомовых территориях», - рассказал Баженов.

У разных производителей есть таблетки от клещей для животных: некоторые нужно давать ежемесячно, другие - раз в три месяца. Есть инсектоакарицидные спреи, которые отпугивают насекомых запахом. Лучше сочетать эти средства, подчеркнул специалист.

«Если животное получает препарат в таблетках, спреями нужно обрабатывать его перед прогулкой. Посещая парковые и лесные зоны, надо обязательно обрабатывать и свою одежду, и животное», - добавил он.

Алексей Баженов также рассказал, что в Подмосковье ежегодно проводятся выездные вакцинации животных от бешенства. Это бесплатно. Список плана размещается на сайте администрации и на стендах. В составе мобильной бригады - два сотрудника ветслужбы. За день-два ветеринары созваниваются со старостами и председателями населенных пунктов, приезжают и проводят вакцинацию собак и кошек. Есть платные вакцины - их тоже можно использовать по желанию владельца питомца.

Обработка от паразитов и клещей проводится с интервалом: за неделю - 10 дней проводятся дегельминтизация, а затем вакцинация.

Болезни Собаки Интервью
28 мая 2024, 18:37
Проекты из Мытищ победили в конкурсном отборе инициативного бюджетирования
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Прошел конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования Московской области на 2024 год. Пять проектов из Мытищ признаны победителями.

Лучшими признаны проекты на приобретение рояля для Пироговской сельской школы искусств, приобретение мобильного светодиодного экрана и светового оборудования для МАУ ЦК «Подмосковье», модернизация клуба «Активное долголетие», модернизация клуба «Активное долголетие» в микрорайоне Дружба и приобретение светового и звукового оборудования для молодежного центра «Импульс».

Следующим этапом станет заключение соглашений с областью и проведение конкурсных процедур. Планируется завершить реализацию проектов к третьему кварталу текущего года. С 2020 года в Мытищах успешно реализовано 25 проектов по инициативному бюджетированию.

Условием участия в отборе является финансовый вклад жителей населенного пункта, который должен составлять не менее одного процента от общего бюджета. Около 85% финансирования предоставляется Московской областью, оставшиеся средства выделяются из бюджета городского округа.

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Мытищи
28 мая 2024, 18:09
Единый расчетный центр Подмосковья назвал способы снизить коммунальные платежи
МосОблЕИРЦ
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Жители Московской области могут сэкономить на оплате коммунальных счетов. МосОблЕИРЦ назвал способы, с помощью которых это можно сделать.

Самый простой способ избежать начисления пени - платить вовремя. Срок оплаты указан в платежном документе. Как правило, это 10 число месяца, следующего за расчетным.

Также можно установить счетчики и вовремя делать их проверку. Напомним, при отсутствии показаний в первые три месяца плата рассчитывается по среднемесячному расходу, затем - по нормативу с учетом количества жильцов.

Уменьшить сумму начислений также можно с помощью перерасчета. Сделать это можно в нескольких случаях: если коммунальная услуга оказана некачественно, если расчеты произвели некорректно и если жильцы временно отсутствовали.

Для абонентов МосОблЕИРЦ действует ряд льгот и субсидий. Они предоставляются социально незащищенным категориям граждан, а также жителям Московской области, чьи расходы на коммунальные платежи превышают 22% от дохода.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ
28 мая 2024, 18:09
Саженцы яблони из Ивантеевского питомника высадили в Тульской области
Фото пресс-службы адм-и г. Венева
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Один из крупнейших селекционеров Сергей Исаев вывел более 40 сортов яблонь. Среди них — Медуница, Конфетное, Осенняя радость и многие другие. 25 мая исполнилось 123 года со дня рождения ученого.

В памятную дату на территории Центра культурного развития в Веневе состоялось открытие памятника Исаеву. Участники мероприятия высадили 20 саженцев яблонь из лесопитомника в Ивантеевке.

«Пять лет назад вместе с дочерью Сергея Исаева, доктором сельскохозяйственных наук Ириной Исаевой, на территории Ивантеевского лесопитомника в Подмосковье был заложен маточный яблоневый сад», - прокомментировала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В будущем деревья вырастут в красивый цветущий яблоневый сад.

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ЖКХ
28 мая 2024, 18:07
Детский сад построят в ЖК «Мечта» в Дмитрове
Пресс-служба Главгосстройнадзор
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Детский сад на 400 мест построят в селе Озерецкое под Дмитровым. В нем смогут заниматься 16 групп детей.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, детский сад построят на территории жилого комплекса «Мечта». Площадь здания составит около 5,4 тысячи квадратных метров. На первом этаже разместят комнату охраны, медицинский и пищевой блоки, а также групповые ячейки для самых маленьких воспитанников.

На втором этаже будет работать музыкальный и гимнастический залы, кладовые, кабинеты преподавателей. Там будут заниматься младшая и старшая возрастные категории.

В здании также обустроят административные, санитарно-бытовые и технические помещения.

На территории ЖК уже работают два детских сада, школа на 550 мест, православная гимназия и другие социальные учреждения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Детские сады Дмитров

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