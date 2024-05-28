Таблетки или спреи? Как уберечь себя и животных от клещей

По его словам, из года в год количество обращений по поводу укусов клещей остается прежним. Вспышка чаще всего наблюдается весной, когда снег уже растаял, и осенью, перед зимней спячкой насекомых. Клещи могут заразить человека боррелиозом, животное - пироплазмозом, бабезиозом.

«Если не принимать мер, популяция клещей будет только расти, но ветслужбы и другие ведомства занимаются профилактикой, мерами борьбы. Проводятся обработки специальными химическими препаратами в лесных угодьях, в полях, парках, придомовых территориях», - рассказал Баженов.

У разных производителей есть таблетки от клещей для животных: некоторые нужно давать ежемесячно, другие - раз в три месяца. Есть инсектоакарицидные спреи, которые отпугивают насекомых запахом. Лучше сочетать эти средства, подчеркнул специалист.

«Если животное получает препарат в таблетках, спреями нужно обрабатывать его перед прогулкой. Посещая парковые и лесные зоны, надо обязательно обрабатывать и свою одежду, и животное», - добавил он.

Алексей Баженов также рассказал, что в Подмосковье ежегодно проводятся выездные вакцинации животных от бешенства. Это бесплатно. Список плана размещается на сайте администрации и на стендах. В составе мобильной бригады - два сотрудника ветслужбы. За день-два ветеринары созваниваются со старостами и председателями населенных пунктов, приезжают и проводят вакцинацию собак и кошек. Есть платные вакцины - их тоже можно использовать по желанию владельца питомца.

Обработка от паразитов и клещей проводится с интервалом: за неделю - 10 дней проводятся дегельминтизация, а затем вакцинация.