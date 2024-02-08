Сыры из Орехово-Зуева представили на международной выставке «Продэкспо»

«На выставке представлено продовольствие со всего мира: от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов. Мероприятие дает возможность производителям заключать договоры с оптовыми и розничными торговыми сетями, а также предприятиями общепита. Московская область также активно принимает участие», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

На стенде сыроварни «Альдини» можно попробовать новый сыр с голубой плесенью «Рокбер», а также мягкие сыры «Горгонзола» и «Камамбер». Фермеры также предлагают гостям медовое масло и медовые пасты с ягодными вкусами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».