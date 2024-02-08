08 февраля 2024, 15:38

Сыры из Орехово-Зуева представили на международной выставке «Продэкспо»

Пресс-служба Минсельхозпрода МО
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Сыроварня «Альдини» из городского округа Орехово-Зуево приняла участие в крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе «Продэкспо-2024». Фермеры представили в том числе и новую продукцию из меда.

«На выставке представлено продовольствие со всего мира: от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов. Мероприятие дает возможность производителям заключать договоры с оптовыми и розничными торговыми сетями, а также предприятиями общепита. Московская область также активно принимает участие», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

На стенде сыроварни «Альдини» можно попробовать новый сыр с голубой плесенью «Рокбер», а также мягкие сыры «Горгонзола» и «Камамбер». Фермеры также предлагают гостям медовое масло и медовые пасты с ягодными вкусами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Сельское хозяйство Орехово-Зуево Продукты
08 февраля 2024, 15:48
Пожарное депо в селе Марфино достроят в 2024 году
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Строительство 100-го по счету в Подмосковье пожарного депо ведется в селе Марфино. Его откроют в 3-м квартале 2024 года.

Новое пожарное депо рассчитано на четыре машины. Оно будет обслуживать порядка 40 населенных пунктов, в том числе Марфино, Аксаково, Федоскино, Поселок Птицефабрики и другие. После открытия туда переедет ПСЧ-236, которая временно базируется в деревне Еремино.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая вместе с коллегами побывала на стройплощадке объекта. Подрядная организация полностью завершила монолитные работы и частично - подведение инженерных коммуникаций. Летом там проведут озеленение и благоустройство территории.

Работы ведутся в рамках совместной программы администрации Мытищ и «Мособлпожспаса».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Строительство
08 февраля 2024, 15:09
Три тысячи жителей Подмосковья прошли обучение по уходу за родственниками
Министерство социального развития Подмосковья
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Школу родственного ухода прошли три тысячи жителей Подмосковья. Их научили ухаживать за тяжело больными близкими.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, все классы для обучения оснащены необходимым оборудованием и современной техникой для реабилитации. Такие места организовали в Ногинске, Коломне, Подольске, Сергиевом Посаде, Одинцово, Дмитрове, Егорьевске, Орехово-Зуево, Клину и других городах.

«Цель таких школ - научить самостоятельно и деликатно ухаживать за своими маломобильными родственниками, как правильно общаться с ними и поддерживать оптимальный уровень его жизни дома. На данный в нашем регионе открыто 11 таких школ. Обучение в таких школах бесплатное», - сказала глава министерства Людмила Болатаева.

В ведомстве добавили, что обучающий курс состоит из теории и практических занятий на симуляционном оборудовании. Программа рассчитана на 12 часов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Семья
08 февраля 2024, 15:08
Женская сборная Подмосковья по баскетболу примет участие в финале Спартакиады учащихся
ЖБК "Спарта энд К"
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Команда Подмосковья выиграла на межрегиональных соревнованиях по баскетболу среди девушек до 16 лет. Сборная представит область в финале Спартакиады учащихся России в июне этого года.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, в ходе соревнований команда региона обыграла соперниц из Ивановской, Курской, Орловской, Тверской и Воронежской областей. Сборная тренируется под руководством Ольги Пантелеевой и Александры Мамедовой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Баскетбол
08 февраля 2024, 14:58
Компания «Мострансавто» запустит бесплатные шаттлы до «Лыжни России» в Химках
АО "Мострансавто"
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Участников 42-й массовой гонки «Лыжня России» довезут к месту старта бесплатные автобусы «Мострансавто». Шаттлы будут ходить 10 февраля от ТЦ «Мега Химки» — об этом сообщили в Минтрансе региона.

Всех любителей активного отдыха автобусы будут ждать с 08:00 до 16:00 у ТЦ «Мега Химки». Они отвезут к месту старта - до центральной площадки Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках.

Часть автобусов задействуют в заказных перевозках - они доставят организованные группы. Планируется перевезти к месту старта около 240 человек.

Перед выходом на маршруты автобусы пройдут необходимую предрейсовую проверку. С водителями проведут инструктаж по безопасности и соблюдению ПДД.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки Автобусы

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