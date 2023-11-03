Сыроварня из Подольска представила продукцию на международном гастрономическом фестивале
Частная сыроварня № 1 из Подольска представила свою продукцию на гастрономическом фестивале «Возрождаем традиции. Покров». Представители хозяйства привезли горгондзолу, камамбер, бри с трюфелем, гауду с грибами и многое другое.
Как рассказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов, участие в фестивалях позволяет фермерам продвигать свою продукцию.
«Одним из каналов продвижения своей продукции у фермеров является участие в гастрономических конкурсах. В этом году подмосковные сельхозтоваропроизводители из Подольска представили широкий ассортимент твердых и мягких сыров в авторском исполнении», - сказал министр.
В этом году фестиваль собрал свыше 400 участников, более 200 наставников и 45 членов жюри. Дипломы и памятные подарки получил 171 конкурсант.
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