Свыше1,3 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, чаще всего жители посещали парки в воскресенье, в этот день там насчитали более 524 тысяч гостей. За все выходные отдохнувших было около 506 тысяч, а в будни средняя посещаемость составила более 162 тысяч.

«На территории Московской области расположены 209 парков культуры и отдыха, а также 8 каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», - отметил заместитель председателя правительства области - министр благоустройства Михаил Хайкин.

За неделю 46,2 тысячи человек посетили «Пехорку» в Балашихе, еще 36,2 тысячи гостей побывали в городском парке в Пушкино, 30,5 тысячи - в парке Мира в Мытищах, 25,5 тысячи - в «Фабричном» в Истре и 20,1 тысячи - в парке Толстого в Химках.

На каруселях за это время прокатились более 6,53 тысячи человек.