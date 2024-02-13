Свыше тысячи жителей Подмосковья узнали о состоянии родственника в больнице по номеру 122 за месяц

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, проект по информированию родственников пациентов стационара запустили в прошлом месяце.

«Получить информацию о состоянии их здоровья можно, обратившись в службу „122“ и оставив заявку. После этого сотрудник больницы или лечащий врач сам свяжется с родственником и ответит на волнующие его вопросы. На данный момент такой услугой воспользовались уже более тысячи человек», - сказала она.

Получить информацию о состоянии больного могут родственники старше 18 лет, данные которого указали при госпитализации. Сейчас такая возможность работает в 49 больницах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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