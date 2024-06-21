Свыше тысячи вакансий представят на ярмарке труда в Солнечногорске

Соискатели смогут пройти сразу несколько интервью, познакомиться с компаниями и их культурой, а работодатели отберут наиболее подходящих кандидатов.

«Мероприятие поможет гражданам познакомиться с большим количеством актуальных и востребованных вакансий на территории округа, пройти первичные собеседования и выбрать работодателя с хорошими условиями труда и в пределах доступности», - отметил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Работодатели также могут присоединиться к участию, подав заявку на адрес электронной почты: mybusiness_solnechnogorsk@mail.ru. По всем возникающим вопросам можно обратиться по телефону: 8 (926) 457-00-96.

Организатор ярмарки трудоустройства - муниципальное казенное учреждение «Мой бизнес».

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