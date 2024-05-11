Свыше тысячи спортсменов стали участниками полумарафона в Коломне

Соревнования приурочены к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на прохладную и дождливую погоду, спортсмены успешно преодолели дистанции от трех до 21,1 километра. Юные бегуны испытали свои силы на дистанциях 300 и 600 метров.

Самому молодому участнику всего четыре года, а самым возрастным стал 86-летний Юрий Исаев из Одинцовского городского округа, который успешно завершил пятикилометровый маршрут, потратив на это немногим более 30 минут.

«Нельзя давать себе спуску, надо тренироваться каждый день, тогда любая дистанция будет вам по плечу», - прокомментировал Юрий Исаев.

Участники соревнований пробежали маршруты вдоль живописной набережной реки Коломенки. Кроме того, участники мероприятия смогли поближе познакомиться с Коломенским кремлем, а также его богатой историей.

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