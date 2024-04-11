Свыше тысячи семей оформили ежемесячную выплату на уход за ребенком-инвалидом в Подмосковье

Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, выплату оформили 1,2 тысячи семей, из которых 430 - без учета уровня доходов. Они начали получать поддержку после вступления нового закона в силу.

«Поскольку мы убрали условие по уровню доходов семьи, количество получателей выплаты существенно возросло по сравнению с прошлым годом. Уход за тяжелобольным ребенком требует от родителей полной отдачи, поэтому важно, чтобы эту меру могли получать все нуждающиеся в ней семьи», - добавил он.

Выплату предоставляют одному из родителей или опекунов ребенка с третьей степенью инвалидности, который проживает в Подмосковье.

Подать заявление на получение поддержки можно по ссылке.

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