Свыше тысячи порций мороженого раздали гостям стенда Подмосковья на выставке «Золотая осень»

На экспозиции Подмосковья представили достижения региона в области селекции и генетики, а также макеты новых проектов и товары местных производителей. Среди них - молоко, йогурты, сметана и мороженое от «Чистой линии». В первый день выставки гости съели 1050 стаканчиков пломбира в вафельном стаканчике.

Цеха предприятия находятся в Долгопрудном. Там ежегодно выпускают 20 тысяч тонн продукции. В компании трудятся около 900 человек. В будущем «Чистая линия» построит новый завод мощностью 31 тысяча тонн мороженого в год.

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