Свыше тысячи порций мороженого раздали гостям стенда Подмосковья на выставке «Золотая осень»
Московская область представила свой стен на агропромышленной выставке «Золотая осень». Компания «Чистая линия» раздала его гостям свыше тысячи стаканчиков мороженого.
На экспозиции Подмосковья представили достижения региона в области селекции и генетики, а также макеты новых проектов и товары местных производителей. Среди них - молоко, йогурты, сметана и мороженое от «Чистой линии». В первый день выставки гости съели 1050 стаканчиков пломбира в вафельном стаканчике.
Цеха предприятия находятся в Долгопрудном. Там ежегодно выпускают 20 тысяч тонн продукции. В компании трудятся около 900 человек. В будущем «Чистая линия» построит новый завод мощностью 31 тысяча тонн мороженого в год.
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