22 мая 2024, 14:19

Свыше тысячи подмосковных компаний воспользовались сервисом для экспортеров

пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Подмосковные предприниматели воспользовались онлайн-сервисом для экспортеров более 1,7 тысячи раз с сентября.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, из 1703 обратившихся компаний 468 получили услуги Фонда поддержки ВЭД.

«Мы видим положительную динамику: предприниматели активно используют сервис и подают все больше заявок. Самые популярные запросы касаются участия в международных выставках и бизнес-миссиях - по этим направлениям суммарно подано 348 заявок, а также первичной консультации - тут мы получили 52 заявки», - сказала она.

Самыми приоритетными направлениями экспорта у подмосковных предпринимателей стали Беларусь, Казахстан, Китай и стран Ближнего Востока.

Онлайн-сервис предоставляет четкий алгоритс для начинающих и опытных предпринимателей и помогает им на всех этапах наладки поставок за рубеж.

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Инвестиции Экспорт Поддержка предпринимателей в Московской области
22 мая 2024, 14:48
Сквер в деревне Кашино победил на всероссийском голосовании
Медиасток.рф
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Сквер на улице Ленина в деревне Кашино под Волоколамском выиграл во всероссийском голосовании по выбору объектов для благоустройства. Его преобразят в следующем году.

Как рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин, в голосовании участвовали около 850 тысяч человек. Работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Это рекордно высокий результат за все четыре года проведения Всероссийского голосования. Из 220 объектов, предложенных для выбора, отобрано 53. Работы по их благоустройству мы планируем начать в следующем году. Хочу выразить благодарность всем активным гражданам, благодаря которым в Московской области появятся новые комфортные и современные пространства», - рассказал министр.

За благоустройство сквера отдали голос более трех тысяч человек. Всего в голосовании участвовали свыше 6,7 тысячи человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Волоколамск
22 мая 2024, 14:30
Количество погибших в ДТП снизилось на 28% в Подмосковье с начала года
Медиасток.рф
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С начала года на дорогах Подмосковья произошло 926 аварий с погибшими и ранеными. Это меньше, чем в прошлом году, отметили в Минтрансе региона.

«Аварийность на дорогах Подмосковья продолжает снижаться. С начала года на 28% снизилось число погибших и на 10% - число раненых», - рассказал заместитель председателя правительства - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Водителям напомнили, что в Подмосковье началась миграция диких животных и на загородных трассах часто можно встретить лосей. Также нужно следить за эффективностью блок-фар, чтобы лучше видеть пешеходов в темное время. Особо осторожными следует быть во дворах - летом много детей гуляют или катаются на велосипедах и самокатах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ДТП Дороги
22 мая 2024, 14:26
«Остров 360»: вперед за сенсациями во вселенной Roblox
Телеканал «360»
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Всегда хотели побывать в самых известных локациях Подмосковья и не просто посетить эти места, а еще и снять классные репортажи? Теперь это возможно на платформе Roblox. 360.ru запустил игровое пространство, где каждый сможет почувствовать себя настоящим репортером.

Двигаемся вперед вместе Платформа Roblox сегодня невероятно востребована у детей и подростков, рассказал заместитель гендиректора телеканала Алексей Коваль. Оторвать их от экранов практически невозможно.

«Если мы хотим заинтересовать подростков, показать им красоты и богатства нашего региона и перевести из мира онлайн в офлайн, то подобная игра - точно самый эффективный способ. Кстати, для того, чтобы попасть в самое ядро целевой аудитории проекта, к разработке и тестам мы активно привлекали студентов и даже школьников», - подчеркнул он.

«Остров 360» В игровом парке собрали самые знаковые локации Московской области. Среди них и удивительный дом-слон, коллайдер, аэропорт Домодедово. Можно даже заглянуть в новую больницу в Красногорке или Дом правительства Подмосковья.

На «Острове 360» нужно пройти маршрут с разными локациями. На каждом объекте, куда вы решите заглянуть, предстоит пройти челлендж, отгадать загадки или выполнить другое задание. За правильные ответы игроки получат прыжки, чем больше бонусов - тем ближе цель.

На поиск сенсаций можно отправиться на брендированной машине 360.ru. Для любителей больших скоростей, к слову, есть целый автопарк с кибертраками и спорткарами. Можно сделать выбор и в пользу велика или вообще отказаться от транспортного средства и перемещаться бегом.

Геймплей получился очень разнообразным и залипательным, а проходить квесты, участвовать в драг-рейсинге, велогонках, мини-играх, создавать репортажи для телеканала 360.ru можно не только в одиночку, но компанией до 10 человек.

Как играть Чтобы начать игру , нужно выполнить три простых действия 1. Зарегистрируйся на сайте https://www.roblox.com/ - это займет не больше 2 минут 2. Скачай Roblox - еще столько же 3. Авторизуйся - и играй!

Видеоигры Туризм Журналистика
22 мая 2024, 14:02
Компания «Мособлгаз» порекомендовала передать показания счетчиков до 28 мая
Мособлгаз
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«Мособлгаз» рекомендует жителям Подмосковья передавать показания приборов учета газа с 20-го по 28-е число каждого месяца. Это позволит избежать задолженности и корректно начислить плату.

Внести показания приборов учета жители Подмосковья могут через личный кабинет абонента «Мособлгаза». Министерство энергетики Московской области напоминает, что существуют приборы учета газа, которые автоматически передают показания благодаря встроенному GSM-модулю. С их помощью можно также настроить автоплатеж.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Газ

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