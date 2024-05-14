Свыше тысячи навалов мусора во дворах убрали в Подмосковье в мае

Как рассказали в подмосковном ГУСТ, нарушения чаще всего выявляли за городом или в частном секторе. Так, по 60 навалов мусора убрали в Коломне и Домодедове. Еще 47 ликвидировали в Егорьевске.

В ГУСТ добавили, что нарушение чистоты и несоблюдение правил влечет за собой административную ответственность. Поэтому важно не выбрасывать мусор мимо баков или из окна машины.

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