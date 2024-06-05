Свыше тысячи надписей на фасадах домов устранили в Подмосковье с начала года

Как рассказали в подмосковном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, незаконно размещенные надписи портят облик домов, как и несанкционированная реклама. С этим активно борятся коммунальные службы региона.

«Управляющие организации обязаны регулярно следить за состоянием фасадов зданий и своевременно устранять все виды нарушений, включая вандализм. Однако нужно понимать и важность роли самих жителей - ценить чужой труд, поддерживать чистоту и порядок в своем доме», - отметил глава министерства, заместитель председателя правительства области Владислав Мурашов.

Сообщить о следах хулиганства на фасадах домов жители могут в управляющую компанию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказл об открытии новых детских площадок в этом году. В планах - установить почти 700 таких объектов.

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