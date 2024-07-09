09 июля 2024, 13:37

Свыше тысячи мусорных контейнеров продезинфицировали в Подмосковье за неделю

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Свыше тысячи мусорных контейнеров промыли в Подмосковье за неделю. Эту работу проводят для предотвращения появления насекомых и грызунов.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, еженедельно в баках накапливается большое количество отходов, поэтому их не только промывают, но и дезинфицируют. По словам главы ведомства Владислава Мурашова, такую работу проводят регулярно.

«Эти мероприятия входят в план летних работ и проводятся один раз в два месяца, а весь процесс контролирует инспекторский состав Министерства в СКПДИ», - рассказал он.

Правила промывки и дезинфекции баков прописаны в СанПиН и являются обязательными процедурами. За них несут ответственность управляющие компании.

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Благоустройство
09 июля 2024, 13:46
Юбиляров совместной жизни и многодетных поздравили с Днем семьи в Ногинске
пресс-служба администрации Богородского городского округа
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В Центральном парке Ногинска чествовали многодетные и прожившие в браке много лет семьи Богородского округа. Отдельно отметили активистов волонтерского движения. Для гостей праздника выступили музыкальные и танцевальные коллективы.

Празднования Дня семьи, любви и верности в Ногинске начались еще 6 июля. На Фонтанной площади артисты и творческие коллективы Богородского округа дали большой концерт, приуроченный к празднику.

А 8 июля в Центральном парке развернулась основная программа. Ведущие праздника представляли участников: по ковровой дорожке прошествовали многодетные семьи и супружеская пара, которая празднует изумрудную свадьбу - 55 лет вместе.

Творческий подарок представила и семья Мельниковых. Она победила во Всероссийском конкурсе хоровых и вокальных коллективов в номинации «Семейный ансамбль». Также для гостей праздника работала уникальная народная выставка «Семейные реликвии». Она была организована Общественной палатой Богородского округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Праздники Семья Богородский Парки
09 июля 2024, 13:42
Подмосковные промышленники увеличили объемы отгрузки товаров на 20% с начала года
Пресс-служба Мининвеста МО
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Подмосковные предприятия увеличили объемы отгрузки товаров на 20% с начала года, что оказалось выше показателей аналогичного периода 2023 года. Эту статистику привела заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она пояснила, что с января объем отгрузки товаров крупных и средних предприятий Подмосковья в денежном выражении составил 2,16 триллионов рублей. Причем на долю обрабатывающих предприятий пришлось более 85% всего объема отгрузки.

В секторе производства готовых металлических изделий объем отгрузки превысил 196 миллиардов рублей. Предприятия по производству химических веществ и химических продуктов - 139 миллиардов рублей.

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Бизнес Промышленность
09 июля 2024, 13:42
Свыше 2 тысяч нарушений пожарной безопасности выявили в подмосковных лесах с января
Комитет лесного хозяйства МО
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Свыше двух тысяч нарушений противопожарного законодательства выявили в подмосковных лесах с начала года. Их обнаружили сотрудники МВД и МЧС во время патрулирований.

Как рассказал глава подмосковного Комлесхоза Евгений Агулов, всего с начала года инспекторы выявили 2,1 тысячи нарушений.

«Если нарушения не приводят к серьезным последствиям и и их ликвидируют на месте, то с гражданами проводится профилактическая беседа. В противном случае составляется административный протокол и накладывается штраф. С начала года было составлено 407 протоколов, большая часть из которых - 334 - в отношении физических лиц», - рассказал он.

Все протоколы о нарушениях направили в территориальные отделы лесной охраны. Виновники могут получить штрафы в размере до двух миллионов рублей.

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Лесные пожары
09 июля 2024, 13:41
Опрос на тему семейных ценностей провели в подмосковном колледже «Энергия»
Министерство образования Московской области
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Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню любви, семьи и верности, прошли в подмосковном колледже «Энергия». Студенты и сотрудники ответили на вопрос «Что для вас семья?».

Как пояснили в Министерстве образования Московской области, студенты отвечали очень искренне - «Без семьи не представляю своей жизни», «Благодаря своей семье я живу, радуюсь и приношу пользу своей Родине».

Как пояснили в ведомстве, эти ответы подчеркивают важность семейных уз и поддержки, которые являются основой для личного роста и развития.

«Такие инициативы играют важную роль в формировании благоприятной образовательной среды и поддержке студентов на их жизненном пути», - добавили в Министерстве.

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