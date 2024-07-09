Свыше тысячи мусорных контейнеров продезинфицировали в Подмосковье за неделю

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, еженедельно в баках накапливается большое количество отходов, поэтому их не только промывают, но и дезинфицируют. По словам главы ведомства Владислава Мурашова, такую работу проводят регулярно.

«Эти мероприятия входят в план летних работ и проводятся один раз в два месяца, а весь процесс контролирует инспекторский состав Министерства в СКПДИ», - рассказал он.

Правила промывки и дезинфекции баков прописаны в СанПиН и являются обязательными процедурами. За них несут ответственность управляющие компании.

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