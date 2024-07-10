10 июля 2024, 14:43

Свыше тысячи мероприятий провели в школьных лесничествах Подмосковья с января

Комитет лесного хозяйства Московской области
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Учащиеся школьных лесничеств Подмосковья приняли участие в 1041 просветительском мероприятии с начала года. Они узнали больше об экологии, пожарной безопасности и многом другом.

Как рассказал глава подмосковного Комлесхоза Евгений Агулов, всего в Подмосковье 171 школьное лесничество. Они объединяют более трех тысяч человек.

«С начала года под руководством учителей и наставников-лесничих ребята приняли участие в 1041 мероприятии просветительского характера на противопожарные, экологические и лесоводческие темы», - рассказал он.

Учащиеся активно участвуют в экологических акциях и заботятся о чистоте леса. За полгода они помогли убрать мусор на территории 14,48 гектара и вырастили 175 саженцев, посадили 1643 дерева и кустарника.

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Природа Школьники
10 июля 2024, 15:46
Родителей приемных детей в Воскресенске наградили ко Дню семьи
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В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Особое внимание уделили семьям, в которых воспитываются приемные и взятые под опеку дети.

На мероприятии присутствовали депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева, временно исполняющая обязанности главы городского округа Воскресенск Елена Овсянкина, председатель Совета депутатов округа Сергей Матвиенко и начальник окружного управления социального развития Ольга Лузянина. Они произнесли приветственные слова и поздравили всех присутствующих с праздником.

Семьи, в которых растут приемные дети наградили на центральной сцене. Их почетное место на мероприятии подчеркнуло важность и ценность заботы и любви, которые они предоставляют своим детям. Активная жизненная позиция приемных родителей и опекунов способствует заботе о детях, их развитию и счастью.

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Праздники Семья Воскресенск Парки
10 июля 2024, 15:35
Мособлдума рассказала о новой налоговой выплате для семей с детьми
Медиасток.рф
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Новую налоговую выплату утвердила Госдума 10 июля. С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут возвращать часть подоходного налога, уплаченного в предыдущем периоде. Подробнее рассказали в Мособлдуме.

Новой мерой поддержки смогут воспользоваться работающие родители с двумя и более детьми, чей доход на каждого члена семьи не превышает полтора региональных прожиточных минимума. По предварительным данным, это около четырех миллионов российских семей.

«Проще говоря, данная выплата - это часть подоходного налога, уплаченного в прошлом году. Сумму пересчитают для вышеуказанных семей по ставке 6%, а разница - 7% - как раз будет возвращена в виде выплаты. Размер выплаты будет напрямую зависеть от уплаченных налогов, поэтому для каждой семьи он будет свой», - пояснил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Закон вступит в силу 1 января 2026 года. В этом же году семьи впервые смогут получить выплату за предыдущий, 2025 год.

Обратиться для получения выплаты можно в отделение Соцфонда или в офис МФЦ. Заявление можно подать онлайн через портал «Госуслуги».

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Дети Семья Мособлдума
10 июля 2024, 15:29
Школу № 2 в Пушкино капитально отремонтируют к сентябрю
Пресс-служба Минстроя МО
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Капитальный ремонт школы № 2 в поселке Правдинский городского округа Пушкинский вышел на финишную прямую. Здание входит в состав образовательного комплекса, объединившего шесть детских садов и три учебных учреждения.

Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, площадь здания превышает три тысячи квадратных метров. На стройплощадке трудятся 65 человек.

Строители выполняют работы по устройству кровли, фасада, а также штукатурят потолки внутри здания, укладывают плитку, и красят стены. Рабочие уже установили новые окна и двери.

«Через две недели начнется поставка технического оборудования: парт и стульев, компьютеров и оргтехники, а также интерактивных классных досок», - пояснил руководитель строительного проекта Александр Солодовников.

В ближайшее время рабочие демонтируют старый забор и установят новый, а вокруг здания школы проложат асфальтовую дорогу для пожарной техники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Школы Ремонтные работы
10 июля 2024, 15:26
Дети из Сергиево-Посадского семейного центра побывали на экскурсии в Лавре
Министерство социального развития
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Цикл паломнических поездок начался для воспитанников семейного центра «Сергиево-Посадский». Первая экскурсия уже прошла в Троице-Сергиевой Лавре.

В Лавре дети увидели множество древних церквей, монастырских построек, музеев, икон и реликвий, среди которых недавно возвращенная икона Андрея Рублева «Троица».

Ребята побывали в музейном комплексе, приложились к мощам, забрались на колокольню.

В Министерстве социального развития Подмосковья отметили, что такие поездки - это важная часть духовного воспитания детей-сирот. Ребята больше узнают о православной культуре и истории России, а также прекрасно проводят время в компании друзей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Экскурсии Сергиев Посад

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