Свыше тысячи мероприятий провели в школьных лесничествах Подмосковья с января

Как рассказал глава подмосковного Комлесхоза Евгений Агулов, всего в Подмосковье 171 школьное лесничество. Они объединяют более трех тысяч человек.

«С начала года под руководством учителей и наставников-лесничих ребята приняли участие в 1041 мероприятии просветительского характера на противопожарные, экологические и лесоводческие темы», - рассказал он.

Учащиеся активно участвуют в экологических акциях и заботятся о чистоте леса. За полгода они помогли убрать мусор на территории 14,48 гектара и вырастили 175 саженцев, посадили 1643 дерева и кустарника.

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