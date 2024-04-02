Свыше тысячи километров дорог отремонтируют в Мытищах в этом году

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Специалисты дорожного строительства приступят к работам уже в апреле. Завершить ремонт автомагистралей планируется осенью.

Где провести ремонт определяли жители региона. На портале «Добродел» с помощью голосования выбрали около 350 километров дорог, требующих восстановления. Это составляет примерно 30% от общего объема. Кроме того, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрен ремонт свыше 660 километров дорожного полотна.

Всего в регионе в рамках программы ремонта на 2024 год запланировано привести в порядок более одной тысячи участков дорог общей протяженностью свыше 1,1 тысячи километров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в Подмосковье отремонтируют более тысячи дорог.

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