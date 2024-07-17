17 июля 2024, 21:33

Свыше тысячи домов капитально отремонтировали в Подмосковье в 2024 году

Министерство ЖКХ Московской области
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Фонд капитального ремонта Московской области подвел итоги первого полугодия. Специалисты также завершили множество проектов, направленных на улучшение условий проживания местных жителей.

Среди достижений ФКР - ремонта 1,1 тысячи многоквартирных домов, в том числе 115 фасадов, 367 кровель. Кроме того, была выполнена замена систем водоснабжения и теплоснабжения в тысячи домах, обновление лифтов в 378 зданиях, а также отремонтирована система газоснабжения в 793 МКД.

Внедрение цифровых технологий значительно повысило эффективность процессов капитального ремонта, благодаря автоматизированной системе учета Фонда, онлайн-камерам видеонаблюдения, интерактивной карте капремонта и мобильному приложению для строительного контроля. Центр управления проектами осуществляет постоянный контроль за качеством и соблюдением сроков выполнения работ. Его специалисты регулярно посещают объекты капремонта в различных городских округах.

По сравнению с предыдущими периодами, объем работ в текущем году увеличился на 65%, что указывает на более эффективное использование ресурсов и качественное планирование.

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Ремонтные работы
17 июля 2024, 21:22
Дошкольники приняли участие в экологической акции «Добрые крышечки» в Истре
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Воспитанники дошкольных учреждений Истры вместе с родителями поучаствовали в экологической акции. Они сдали пластиковые крышки от бутылок на переработку.

Дети дошкольных отделений школ № 2 и № 3 города Истра собрали пластиковые крышки и отдали в переработку. По мнению родителей, акция воспитывает в ребятах бережное отношение к окружающему миру.

«Добрые крышечки» - это российский социально-экологический проект по благотворительному сбору пластиковых крышечек. Его цели: сделать мир чище и помочь детям с особенностями развития.

Люди сдают пластиковые крышки от бутылок и пакетов с пищевыми продуктами в пункты приема. Когда крышечки накапливаются, крупную партию доставляют на завод по переработке пластика. Вырученные от сбора деньги переводят на счет благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

Ежегодно в школах и садах округа Истра дети и родители собирают и сдают крышки от бутылок и пакетов в рамках не только этой акции, но и других.

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Истра Переработка Детские сады Экология
17 июля 2024, 21:04
Бизнесменов Подмосковья пригласили на выставку в Узбекистане
Медиасток.рф
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Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области объявил о возможности для предпринимателей принять участие в Automechanika Tashkent 2024. Мероприятие пройдет в столице Узбекистана с 23 по 25 октября.

Automechanika Tashkent является крупнейшей выставкой в области автокомпонентов, запасных частей и оборудования для автосервиса в Узбекистане и Центральной Азии. В рамках выставки будут представлены различные разделы, включая автозапчасти, аксессуары, диагностическое оборудование, масла и другие комплектующие.

Участие в мероприятии позволит бизнесменам продемонстрировать свою продукцию широкому кругу потенциальных клиентов, а также наладить контакты с производителями и продавцами автозапчастей.

Заявки на участие принимаются на официальном сайте до 10 сентября. Ответы на все вопросы о мероприятии можно получить у специалиста Фонда поддержки ВЭД Подмосковья по телефону: 7 (495) 150-39-41 (доб. 18) или по электронной почте: ddo@exportmo.ru.

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Выставки Бизнес Узбекистан
17 июля 2024, 20:52
Глава Воскресенска проверил готовность котельных к отопительному сезону
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Глава округа Воскресенск Алексей Малкин проверил ход работ по подготовке котельных к осенне-зимнему сезону. Готовность объектов в микрорайонах Цемгигант и Лопатинский, а также в городе Белоозерский комиссия оценила в 50%.

Вместе в главой Воскресенка Алексеем Малкиным котельные округа объехали заместитель главы Сергей Чувашов, директор воскресенского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» Дмитрий Хрипунов, исполняющий обязанности прокурора округа Ахмед Медов и исполняющий обязанности руководителя воскресенского отдела Следственного комитета РФ Эльмир Гурбанов.

«Проверили готовность котельных к осенне-зимнему периоду в микрорайонах Цемгигант и Лопатинский, а также в городе Белоозерский. Данные объекты теплоснабжения готовы на 50%, ведутся активные работы по модернизации. Надеемся, что ООО „Газпром теплоэнерго МО“ в рамках концессионной программы подготовит сети и котельные до начала осенне-зимнего периода», - рассказал Сергей Чувашов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Отопление Воскресенск
17 июля 2024, 20:35
Свыше 7 миллиардов рублей инвестируют в проекты без тендеров в Подмосковье
пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Девять соглашений о реализации инвестиционных проектов на земле, предоставленной без проведения торгов, подписали в Подмосковье с начала года. Объекты создадут новые рабочие места для жителей региона.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что с начала года инвестиционный блок правительства заключил девять соглашений на общую сумму в 7,1 миллиарда рублей, что приведет к созданию более 320 новых рабочих мест в регионе.

«Каждого инвестора сопровождает персональный менеджер Мининвеста в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье», - добавила Зиновьева.

Например, в городском округе Бронницы компания «Агрос» осуществляет строительство гостиничного комплекса. Инвестор получил муниципальный земельный участок для осуществления проекта без проведения торгов. Стоимость инвестиций в проект оценивается в 195 миллионов рублей. Планируется завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию к 2027 году.

Согласно условиям передачи земельного участка в аренду без проведения торгов, инвестор имеет право в последующем выкупить его, если выполнены все обязательства. Сумма выкупа составляет всего 15% от кадастровой стоимости участка.

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Инвестиции Рабочие места Промышленность

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