Свыше тысячи долгожителей из Орехово-Зуева получили подарки к юбилею в этом году

Подарочные наборы и поздравления от губернатора Московской области вручают пенсионерам, которые отмечают круглую дату - от 80 до 105-летия. В состав праздничного набора входят поздравительная открытка и жостовский поднос, расписанный мастерами этого народного художественного промысла.

Подарки вручали по месту жительства юбиляров. Люди, которые прожили долгую и насыщенную жизнь, продолжая при этом оставаться активными, с теплотой встречали гостей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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