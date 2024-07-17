Свыше тысячи человек приняли участие в экологической акции в Истре

Заместитель председателя правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов ранее отмечал необходимость разумного обращения с отходами в Подмосковье, а также указывал на отсутствие проблем с этим процессом в регионе.

В мероприятии приняли участие более тысячи человек. Каждый житель и гость Московской области получил возможность сдать чистые отходы для переработки. По итогам акции удалось собрать шесть мешков бутылок, по два мешка картона и мягкого пластика, а также по мешу стекла и крышек.

Участникам экоакции рассказали о важности внедрения экологических привычек в повседневную жизнь для сохранения окружающей среды в ее первозданном виде.

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