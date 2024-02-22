Свыше тысячи безработных жителей Подмосковья открыли свой бизнес за год

Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, жители часто выбирали для бизнеса социально значимые направления. Получить помощь в открытии своего дела безработные жители могут в Центре занятости.

«Следует отметить, что жители выбирают социально значимые и полезные направления - открывают детские секции, образовательные центры, производят развивающие настольные игры, а также создают кабинеты косметологии и активно развивают сферу ландшафтного дизайна», - сказала она.

Всего в 2023 году в Подмосковье появилось более 230 тысяч индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Их количество в регионе превысило 900 тысяч.

В министерстве добавили, что в этом году из регионального бюджета на поддержку безработным в открытии бизнеса направят более 46 миллионов рублей.

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