Свыше тысяч ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за неделю

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, с 8 по 15 июля на муниципальных дорогах в Химках отремонтировали 590 ям, в Балашихе - 360, в Богородском округе - 290, в Ленинском - 260, в Одинцове - 240. Еще свыше 1,4 тысячи дефектов устранили на региональной сети в Кашире, Луховицах, Коломне, Зарайске и Серебряных Прудах.

В министерстве добавили, что профильные службы регулярно проверяют состояние дорог и проводят ямочный ремонт. Многие дефекты регистрируют благодаря обращениям жителей на портале «Добродел».

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