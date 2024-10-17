17 октября 2024, 19:53

Свыше трех тысяч новых рабочих мест создали в Химках с начала года

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За 2024 год в городском округе Химки появились более трех тысяч новых рабочих мест в организациях. Малый и средний бизнес развивается благодаря региональным и муниципальным проектам и мерам поддержки.

Муниципальное казенное учреждение «Малый бизнес в Химках» помогает местным предпринимателям получить все необходимые услуги быстро и качественно. Сотрудники многофункционального центра оперативно отвечают на интересующие бизнесменов вопросы и проводят персональные консультации.

«Проект направлен в первую очередь на консультационную поддержку компаний, которые применяют исключительно отечественное сырье для производства. Проводят встречи с бизнесом специалисты Муниципального казенного учреждения „Малый бизнес Химки“», - отметил муниципальный депутат Глеб Демченко.

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Химки Рабочие места Бизнес
17 октября 2024, 19:56
Расписание электричек Курского и Рижского направлений МЖД и МЦД-2 изменят на выходных
Медиасток.рф
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Расписание электричек Курского и Рижского направлений МЖД и МЦД-2 изменится в предстоящие выходные. Ограничения введут на участке Москва — Курская — Люблино-Сортировочное — Царицыно из-за капитального ремонта шести километров пути.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковье на со ссылкой на МЖД, в расписании появятся перерывы с 23:40 до 5:40 с 18 по 20 октября.

В этот период временно приостановят движение по первому главному пути на перегоне Люблино-Сортировочное - Царицыно.

Кроме того, поезда МЦД-2 из Нахабино направятся до Курского вокзала, из Подольска - до Царицыно. Также у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а несколько поездов выведут из расписания.

В ведомстве отметили, что пассажирам стоит заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании электричек. Сделать это можно на вокзалах и на официальном сайте ОАО «РЖД».

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РЖД Подольск Поезда
17 октября 2024, 19:44
Лекцию к 80-летию освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков провели в Химках
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В городском округе Химки прошел открытый урок в честь 80-й годовщины освобождения Риги от немецкой армии. Патриотическое мероприятие организовали в детском саду «Лебедушка».

На лекции собравшимся рассказали о наступательной операции вооруженных сил советского союза против немецко-фашистских войск, жители узнали интересные факты о событиях того времени.

«Советские солдаты проявили мужество и героизм, сражаясь за каждый дом и улицу. Победа под Ригой стала важным шагом на пути к окончательному разгрому фашизма», - поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

Мероприятие провели в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений», он формирует у молодежи любовь и уважение к истории страны.

«Сегодня, когда наша страна вновь столкнулась с угрозой нацизма в зоне проведения специальной военной операции, важно помнить о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Именно поэтому так важно воспитывать в подрастающем поколении дух патриотизма, любовь к Родине и уважение к ее истории», - поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

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Химки История Патриотизм
17 октября 2024, 19:44
Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 17 октября достигли 6 баллов
Медиасток.рф
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Вечерние пробки в четверг, 17 октября, на дорогах Подмосковья фиксируются на уровне шести баллов. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

Как пояснили в ведомстве, автомобильные заторы наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Носовихинском, Новорижском, Рублево-Успенском, Ярославском, Рязанском, Щелковском, Боровском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги Водители
17 октября 2024, 18:47
Подозреваемого в порче чужого автомобиля задержали в Воскресенске
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в порче чужого автомобиля. Им оказался местный житель. Злоумышленник не смог объяснить свои действия.

Сообщение о происшествии на охраняемом объекте на улице Куйбышева поступило днем. Охранник парковки рассказал стражам порядка, что неизвестный проник на стоянку и разрисовал краской одну из иномарок. Злоумышленника задержали и передали полиции. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Росгвардия

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