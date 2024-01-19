Свыше трех тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Мытищах

Центральной локацией стало село Троицкое. Здесь вблизи Троицкого храма оборудовали сразу две купели. Также на месте установили праздничные декорации, теплые раздевалки и полевую кухню.

В округе организованы еще три площадки: около храма Архангела Михаила в деревне Сорокино, на Пяловском водохранилище рядом с Успенским храмом в деревне Витенево, а также в купели часовни Никольского храма в поселке Николо-Прозорово. Кроме жителей Мытищ, окунуться в прорубь и набрать святой воды в городской округ приезжали верующие из Москвы, ближайшего Подмосковья и других регионов страны.

«Атмосфера была благостной, приятной и дружелюбной. Все вокруг поздравляли другу друга с Крещением и говорили добрые пожелания. Мы приехали сюда семьей, чтобы окунуться и принять участие в Крестном ходе. Здесь очень красиво все оформили, находиться здесь одно удовольствие», - рассказала жительница Костромы Елена Рыжова.

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