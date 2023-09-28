Свыше миллиона жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа за месяц

Читайте нас в:

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, кампания по вакцинации против гриппа началась месяц назад.

«Месяц назад в Подмосковье началась кампания по вакцинации против гриппа. Вирус опасен осложнениями, к которым может привести. За это время прививку от него сделали более миллиона человек», - сказала она.

Сделать прививку можно в мобильных комплексах, для этого нужно взять с собой паспорт и полис ОМС. Узнать график работы пунктов можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доплату молодым медикам увеличили в пять раз. Это же коснулось и среднего медицинского персонала.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.