Свыше миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с января
Более миллиона жителей Московской области прошли бесплатную диспансеризацию с начала года. По данным Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению, всего в 2024 году плановый объем по этому направлению превышает четыре миллиона.
«Финансирование на проведение профосмотров и диспансеризации на 2024 год составляет почти 15,5 миллиарда рублей. По данным на май, более 1,4 миллиона человек прошли профилактические медицинские осмотры, свыше 925 тысяч человек - диспансеризацию, свыше 240 тысяч человек - углубленную диспансеризацию», - отметил председатель комитета Андрей Голубев.
Диспансеризация позволяет выявить заболевания на ранней стадии их развития. Так, с начала года для дополнительного обследования направили около 286 тысяч человек, у 37 тысяч из которых выявили различные заболевания.
«Половина случаев - это болезни системы кровообращения, свыше 3,8 тысячи случаев - болезни органов пищеварения, порядка 2,9 тысячи случаев - болезни органов дыхания и 2,4 тысячи случаев - сахарный диабет», - заключил Голубев.
Спикер отметил, что с этого года жители Московской области также могут проверить свое репродуктивное здоровье в рамках диспансеризации. Записаться на обследование можно на портале госуслуг.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».