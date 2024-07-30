Свыше миллиона жителей Подмосковья подписались на электронные коммунальные счета

Подписаться на электронный счсет можно через личный кабинет на сайте единого расчетного центра, а также через мобильное приложение. Новым пользователям потребуется зарегистрироваться, используя квитанции МосОблЕИРЦ за последние три месяца.

После этого в разделе «Платежи» необходимо выбрать опцию «Получать платежные документы в электронном виде» и указать почту. Оплачивать коммунальные услуги можно будет онлайн через СБП или в личном кабинете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».