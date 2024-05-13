Свыше миллиона жителей Химок воспользовались троллейбусами весной

Троллейбусы - один из наиболее востребованных видов общественного транспорта в Химках. Только маршрутом № 202 с марта воспользовались уже 400 тысяч человек. Кроме этого, в Химках есть три троллейбусных маршрута, которые курсируют между значимыми объектами: поликлиниками, школами, городскими достопримечательностями и спортивными учреждениями. Из них два - единственные междугородние во всем Подмосковье.

«На протяжении 27 лет команда „Химкиэлектротранс“ ежедневно трудится над созданием комфортных и безопасных условий для своих пассажиров, именно поэтому троллейбусное движение так популярно среди горожан и гостей нашего муниципалитета», - отметил директор муниципального предприятия «Химкиэлектротранс» Александр Васильев.

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