Свыше миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю

Как рассказал глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, парки стали одной из самых главных точек притяжения в регионе на минувшей неделе.

«На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом и 43 возводимые горки. В парках посетителей встречают 114 кафе и 66 теплых зон для комфортного времяпрепровождения в холодные зимние дни», - сказал он.

В ведомстве добавили, что в среднем парки в будние дни посещали 170 тысяч человек. В воскресенье там отдохнули 205 тысяч, а всего за выходные - 400 тысяч.

Самым посещаемым стал Центральный парк Пушкино. Там побывали 45 тысяч гостей. Еще 37 тысяч посетили «Пехорку» в Балашихе, 31 тысяча - парк имени Толстого в Химках, 30 тысяч - «Фабричный» в Истре и 24 тысячи - парк Мира в Мытищах.

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