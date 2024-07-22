Свыше двух тысяч жителей Химок посетили фестиваль «Ночь в парке»

Насыщенную развлекательную программу подготовили в парках Толстого, Величко и в «Дубках». Жители поучаствовали в мастер-классе по созданию закладки для книг «Звездное небо», поиграли в мафию и посмотрели на большом экране отечественный мультфильм «Великолепная пятерка». Также в парках работали фотозоны и ярмарки «Ночной базар». Завершила фестиваль праздничная дискотека.

«В парках Химок проводят все больше мероприятий для всей семьи. Вместе с химчанами регулярно и с удовольствием принимаю участие в различных соревнованиях, конкурсах и играх. Кроме того, в наших парках работают зоны буккроссинга», - рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Отметим, что акцию «Ночь в парке» провели в 80 зонах отдыха Подмосковья.

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