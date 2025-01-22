22 января 2025, 01:08

Свыше десятка пожаров произошли в Истре за новогодние праздники

Читайте нас в: Google Новости

С 1 по 11 января 2025 года в муниципальном округе Истра произошло 16 пожаров. Ни один житель муниципалитета не пострадал.

По статистике в праздничные дни возгорания происходят чаще. В прошлом году число пожаров достигло 37. В этом году количество инцидентов уменьшилось. Прошедшие праздники обошлись без пострадавших, а вот в 2024 году в результате пожара погиб один человек и четыре жителя получили травмы.

Всего за новогодние каникулы от огня пострадали пять частных домов, четыре квартиры, две бытовки, гараж, два сарая, две бани, транспортное средство и мусорный контейнер. Основная причина возгораний в жилых домах и в квартирах - неисправность печного отопления и электрохозяйства.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному округу Истра напоминают горожанам о правилах использования электроприборов: нельзя перегружать сети, самостоятельно ремонтировать розетки, электропроводки и электроприборы. В частных домах важно своевременно проверять состояние печи и дымохода.

О случаях возгорания жителей просят сообщать по телефону 112.

Пожары Истра
22 января 2025, 01:49
Новых консультантов утвердили на Совете Общественной палаты в Мытищах
Читайте нас в: Google Новости
В городском округе Мытищи впервые в этом году прошло заседание Совета Общественной палаты нового созыва. На мероприятии из числа активистов выбрали новых консультантов-экспертов.

Специалисты-консультанты будут работать в разных комиссиях Общественной палаты. Руководители комиссий поделились своими идеями, планами и проектами на ближайшее будущее.

«На заседании Общественной палаты еще раз обсудили правильность составления отчетов своих мероприятий, взаимодействие между комиссиями, вовлечение в свои ряды молодежи, взаимодействие с депутатским корпусом, структурами администрации и некоммерческими организациями» , - рассказал председатель Общественной палаты городского округа Мытищи Игорь Савош.

Более детально участники каждой комиссии Общественной палаты обсудят свои планы уже на профильных заседаниях.

Мытищи
22 января 2025, 01:34
Мастер-классы и лекции ко Дню освобождения Подмосковья от немецких войск пройдут в Химках
Читайте нас в: Google Новости
В городском округе Химки 22 января в День освобождения Московской области от немецких захватчиков проведут патриотические лекции, мастер-классы и кинопоказы.  Жители почтят память героев и узнают много нового об исторических событиях тех лет.

Ученикам школы «Лига первых» расскажут о быте советских солдат. Ребята поучаствуют в мастер-классах по изготовлению маскировочных сетей и окопных свечей.

У мемориала «Вечная слава защитникам Родины» на улице Пожарского организуют традиционный торжественный митинг «Свеча памяти». Жители почтят память героев минутой молчания и возложат живые цветы к подножию монумента.

Документальный фильм о Великой Отечественной войне покажут в школе «Флагман». Присоединиться к просмотру сможет каждый желающий по адресу: улица Молодежная, строение № 54А.

«Это важнейшее событие нельзя оставить без внимания. Приглашаю принять участие в мероприятиях всех жителей округа», - отметил директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев.

Напомним, что в Химках особое внимание уделяют патриотическому воспитанию подрастающего поколения, для этого в округе реализуют масштабную общественную программу «Химки. Успех в единстве поколений».

Химки История Патриотизм
22 января 2025, 01:26
Экскурсию по Церкви Сретения Господня провели в Химках
Читайте нас в: Google Новости
Экскурсию «Мой путь» по Церкви Сретения Господня организовали для жителей Химок. Поездку приурочили к 90-летию русского священника, проповедника и автора книг Александра Меня.

Участники прослушали увлекательную лекцию о судьбе и духовном пути Александра Меня, его пастырской жизни и творчестве. Посетить церковь мог каждый желающий по предварительной записи.

«Александр Мень внес огромный вклад в развитие русской православной церкви и духовной мысли прошлого века. Его работы остаются актуальными и сегодня», - поделилась муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Экскурсия стала частью масштабной общественной программы, реализуемой в Химках при поддержке главы округа Дмитрия Волошина. Ее цель - сохранение исторического и культурного наследия страны и города. Ежедневно в рамках проекта в округе проводят тематические мастер-классы, концерты, лекции и кинопоказы.

Химки Экскурсии
22 января 2025, 01:25
Дискотека для пенсионеров в стиле ретро прошла в Химках
Читайте нас в: Google Новости
Дискотеку в стиле 80-х провели в Многофункциональном социальном центре «Восход» городского округа Химки. Пенсионеры танцевали, подпевали любимым исполнителям и участвовали в конкурсах.

Участники клуба «Активное долголетие» не только танцевали под песни своей молодости, но и проверили себя на знание эпохи в традиционных советских конкурсах: «угадай мелодию», «ассоциации» и других. Гвоздем программы стал вальс: собравшиеся разбились на пары и кружили в центре зала.

«Выбрали именно такую тематику, поскольку это время их молодости, любви, впечатлений. Такое мероприятие можно назвать традиционным», - отметила заместитель руководителя клуба «Активное долголетие» Анастасия Хаврик.

Дискотеку в стиле ретро проводят в Химках уже второй год. Каждый раз мероприятие привлекает в танцевальные залы свыше ста человек.

Пенсионеры Химки Активное долголетие

Новости по теме