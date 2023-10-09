Свыше 98 тысяч заявлений обработали в МФЦ в Лобне с начала года
Специалисты Многофункционального центра в Лобне обработали 98208 заявлений и провели более 7,5 тысячи консультаций с начала года. Также жители округа подали через цифровые зоны 4805 заявлений.
Многофункциональный центр в Лобне занимает 1-е место в рейтинге Подмосковья. В трех офисах работает 18 окон. Там можно получить 411 видов услуг, среди них 103 - федеральные; 215 - региональные; 93 - муниципальные.
«Хочу отметить, что в нашем МФЦ разработали для жителей округа продукт, подобного которому нет в Московской области: электронный чат-бот в мессенджере Telegram „Спроси Майю“ », - рассказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.
Жители через чат-бот могут записаться или отменить запись на прием в МФЦ, узнать о готовности документов или графике работы и многое другое.
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