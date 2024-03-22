Свыше 95% муниципальной недвижимости проверили в Подмосковье для передачи бизнесу

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По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, главная цель проекта - не просто выявить такие объекты, а предложить предпринимателям региона, например, передать в аренду или в собственность под сельское хозяйство или промышленность.

«Так, почти за год работы выявлено более восьми тысяч неиспользуемого имущества: порядка 4,4 тысячи земельных участков и более 3,6 тысячи объектов капстроительства», - рассказала Адигамова.

На сегодняшний день на областном инвестпортале размещено 679 объектов недвижимости, а лидерами по количеству проведенных самообследований стали городские округа Одинцовский, Дмитровский и Ступино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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