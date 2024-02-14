Свыше 93 тысяч девятиклассников Подмосковья прошли собеседование по русскому языку для допуска к ОГЭ

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, ученики выполняли работу в стенах своих школ. На выполнение заданий отводилось около 15 минут. Школьники должны быть прочитать текст вслух, пересказать его, подготовить монолог по одной из выбранных тем и пообщаться с экзаменатором. Для получения зачета ученик должен набрать больше 10 баллов.

«По итогам прошлого года с работой успешно справились более 99% школьников, в этом году также ожидаем хорошие показатели. А у ребят, которым не удалось справиться с собеседованием с первого раза, будет возможность пересдать в дополнительные даты», - рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Дополнительные дни для пересдачи - 13 марта и 15 апреля. Они нужны для тех, кто не наберет максимальный балл или не явится на экзамен по уважительным причинам.

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