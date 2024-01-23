Свыше 900 заявок жителей по освещению в подъездах Подмосковья отработали с начала года

Всего с начала этого года ведомство приняло 919 заявок жителей на тему освещения в подъездах. Это меньше, чем за такой же период прошлого года на 24%.

Больше всего обращений поступило из Химок, Подольска и Балашихи.

«Бесперебойное освещение подъездов и входных групп многоквартирных домов является важной составляющей в вопросе обеспечения безопасности жителей региона. При получении информации от жителя о неработающем светильнике инспекторы государственного жилищного надзора сразу берут на контроль выполнение заявки», - сказала глава ведомства Светлана Аипова.

Оставить обращения по поводу жилищно-коммунальных проблем жители могут через Единую диспетчерскую службу по ссылке.

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